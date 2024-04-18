Посольство Туркменистана в Москве передало благотворительные средства детским домам РФ

Посольство Туркменистана в Российской Федерации приняло участие в акции «Весенний благотворительный базар», которая состоялась в Москве на территории гостиничного комплекса «Лотте Плаза».

Как сообщается на сайте Посольства, акция проводилась 13 апреля с целью оказания помощи в лечении и реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями, в том числе с нарушениями функции слуха.

В ходе акции сотрудники Посольства организовали выставку-продажу продукции текстильной промышленности, ковров, ковровых изделий ручной работы, произведений народного художественно-прикладного творчества Туркменистана. Все вырученные от продажи средства дипмиссия Туркменистана передала в детские дома и школы-интернаты Московской области и Краснодарского края.

В акции, организованной Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки и благотворительным фондом «Проникая в сердце», приняли участие представители дипломатического корпуса, общественности, деятели культуры и искусства России и приглашенных стран, отмечает источник.