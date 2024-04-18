В Туркменистане стартовали тренинги ВОЗ по укреплению потенциала инфосистемы здравоохранения

В Туркменистане стартовали организованные Представительством ВОЗ мероприятия по укреплению потенциала информационной системы национального здравоохранения.

В частности, вчера проведен семинар по обмену опытом по укреплению и цифровизации информационных систем здравоохранения.

С 18 по 19 апреля пройдет комплексный обучающий курс по введению данных в инструмент ВОЗ по анализу сбора данных в учетно-отчетных формах системы здравоохранения Туркменистана. Обучающий курс даст возможность участникам получить практический опыт введения данных в инструмент ВОЗ. Это практическое обучение предоставит участникам навыки и знания, необходимые для эффективного использования инструмента для анализа данных и составления отчетов.

Семинар и обучающий курс проведут специалисты по цифровому здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Казахстане, а также эксперты ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, который является Сотрудничающим центром ВОЗ в области цифрового здравоохранения.

Семинар и учебный курс будут направлены на развитие сотрудничества и обмена знаниями между медицинскими работниками и заинтересованными сторонами, участвующими в информационных системах здравоохранения. Обмениваясь лучшим опытом, участники мероприятий изучат инновационные подходы в повышении эффективности, точности и цифровизации управления медицинскими данными.

Высокое качество и своевременная доступность медицинской информации является важным компонентом быстро реагирующей национальной системы здравоохранения и необходимы для быстрого и обоснованного принятия решений. ВОЗ стремится поддержать государства-члены в укреплении данного направления, признанного приоритетной областью деятельности ВОЗ.