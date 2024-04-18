В Малайзии состоялась презентация книг Президента Туркменистана

В университете Tenaga Nasional (UNITEN) Малайзии состоялась презентация книг Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь — опора Родины» и «Анау — культура из глубин тысячелетий», организованная посольством Туркменистана в Малайзии. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Мероприятие прошло при участии профессоров, преподавателей и студентов университета. В рамках презентации студенты получили подробную информацию о приоритетах внешней политики Туркменистана, его экономическом потенциале и инвестиционных возможностях, а также о богатом культурном наследии страны.

Посол Туркменистана в Малайзии осветил историю и текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами, подчеркнув их динамичное развитие и взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества.

Презентация книг Президента Сердара Бердымухамедова вызвала большой интерес среди студентов, которые выразили благодарность за заботу государства о молодежи и достижения молодого поколения Туркменистана в различных сферах. Особое внимание было уделено важным задачам, стоящим перед молодыми туркменистанцами в контексте дальнейшего развития страны.