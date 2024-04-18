В Дашогузском велаяте Туркменистана возводят новый современный поселок

В Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята Туркменистана продолжается строительство нового современного поселка на территории генгешлика Тязе ёл, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

После завершения работ поселок будет состоять из разнообразных зданий административного, социально-культурного и промышленного назначения, а также сотен комфортабельных жилых домов, в том числе двухэтажных коттеджей с полным набором удобств для новоселов.

В числе объектов социальной инфраструктуры — современная общеобразовательная школа на 420 мест, детский сад на 160 мест, Дом здоровья, рассчитанный на 15 посещений в смену, Дом культуры, Дом связи, центр для проведения свадебных торжеств на 500 мест, торговый центр с крытым рынком, магазины и пожарное депо.

Поселок будет оснащен развитой сетью дорожных и инженерно-технических коммуникаций. Здесь построены новые автомобильные мосты через канал Хан-яб и расположенный неподалеку дренажный коллектор.