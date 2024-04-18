В Анкаре представили книгу Президента Туркменистана «Молодежь — опора Родины» на турецком

В столице Турции состоялась презентация переведенной на турецкий язык книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь — опора Родины», сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Мероприятие, организованное посольством Туркменистана и Союзом архитекторов и инженеров Тюркского мира, прошло в Президентской библиотеке дворцового комплекса Президента Турции.

На церемонии присутствовали представители дипломатического корпуса, общественно-политических организаций, творческой и научной интеллигенции Турции, члены туркменской диаспоры, студенты и журналисты.

Выступающие отметили, что в книге изложены основные направления государственной молодежной политики Туркменистана, важные идеи и опыт реализации задач в этой сфере.

Было подчеркнуто, что издание посвящено деятельности и достижениям молодых туркменистанцев в социально-экономической и культурно-гуманитарной областях, их роли в укреплении международного авторитета страны.

Презентация вызвала большой интерес у творческой и научной общественности Турции. По ее завершении экземпляры книги были переданы в фонд Президентской библиотеки дворцового комплекса Президента Турции.