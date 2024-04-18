В агентстве «Туркменсвязь» состоялась встреча на тему «Здоровое поколение – здоровое общество»

В агентстве «Туркменсвязь» прошла встреча на тему «Здоровое поколение — здоровое общество», в которой приняли участие представители Союза женщин Туркменистана, общественных организаций, сотрудники агентства, преподаватели и учащиеся Политехнической средней профессиональной школы агентства «Туркменсвязь».

На встрече обсуждалась политика государства в области охраны здоровья граждан и реализуемые в этом направлении государственные программы. Также были отмечены достижения молодых сотрудников агентства «Туркменсвязь», занявших призовые места на спортивных соревнованиях в рамках Спартакиады «Туркменистан — страна духовности и здоровья».

Участники также затронули тему важности здорового образа жизни для подрастающего поколения, поскольку это закладывает фундамент для формирования здорового общества в будущем.