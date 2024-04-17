Туркменистан и ООН-Хабитат обсудили вопросы сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял временно исполняющего обязанности Исполнительного директора Программы ООН-Хабитат Михала Млынара, пишет TDH.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, результатом которого стал ряд предпринятых мер по содействию национальному развитию и достижению ЦУР. Отмечалось также, что важным шагом в продвижении эффективного двустороннего партнёрства стало назначение в 2020 году Постоянного представителя Туркменистана при ООН в Женеве одновременно Постоянным представителем Программы ООН по населённым пунктам.

Как известно, в 2023 году Туркменистан присоединился к Группе друзей UN-Habitat по устойчивой урбанизации и к новой Программе развития городов. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что вопрос, связанный с открытием в Туркменистане Представительства UN-Habitat, является одним из приоритетных для страны на нынешней 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. В продолжение темы глава государства предложил в качестве первого шага организовать визит в Туркменистан группы экспертов Программы ООН по населённым пунктам для определения конкретных векторов сотрудничества и разработки соответствующего проектного документа, который послужит правовой основой взаимодействия.

Как отмечалось, в Туркменистане успешно реализуются государственные программы, направленные на развитие инклюзивной системы социальной защиты населения. Во всех регионах страны регулярно осуществляется строительство объектов производственного и социального назначения. Возводятся и сдаются в эксплуатацию новые сёла, посёлки, города, современные жилые дома, культурно-развлекательные и медицинские центры, школы и детские сады.

В живописном уголке туркменской земли построен «умный» город Аркадаг, оснащённый передовыми цифровыми информационно-коммуникационными и «зелёными» технологиями. На церемонии открытия новый город был удостоен сертификата Программы ООН по населённым пунктам «За усилия в реализации принципов инклюзивных, безопасных, устойчивых и умных регионов и сообществ». Пользуясь представившейся возможностью, Президент Сердар Бердымухамедов высказал в адрес UN-Habitat благодарность за высокую оценку проводимой в стране работы по линии градостроения.

Подчеркнув, что Туркменистан готов к дальнейшему сотрудничеству с Программой ООН по населённым пунктам, глава государства озвучил ряд предложений, в том числе по расширению контактов в законодательной сфере в области градостроительства, изучению современных правовых методов и механизмов, что будет способствовать устойчивому развитию городов.

Предлагается также наладить взаимодействие по реализации глобальных программ и стратегий по развитию высокотехнологичных, экологически чистых, устойчивых к стихийным бедствиям и благоприятных для проживания городов, активизировать обмен передовым опытом по линии государственно-частного партнёрства в области создания и управления городской инфраструктурой. Со своей стороны Туркменистан готов рассмотреть предложения UN-Habitat по данным вопросам.