Президент Туркменистана принял нового посла Пакистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного посла Исламской Республики Пакистан в Туркменистане Ахсана Вагана, который вручил главе государства верительные грамоты, пишет TDH.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов многолетнего продуктивного сотрудничества в различных отраслях экономики, прежде всего в топливно-энергетическом секторе, сферах транспорта и связи.

Особый акцент был сделан на торгово-экономических связях, имеющих большие перспективы с учётом повышенного обоюдного интереса и взаимодополняемости национальных экономик двух стран, располагающих внушительным потенциалом.

При этом дипломат подчеркнул, что Пакистан поддерживает созидательную, прогрессивную внешнюю и внутреннюю политику Туркменского государства, а также выдвигаемые Президентом Сердаром Бердымухамедовым важные международные инициативы по созданию трансконтинентальных энергетических и транспортных коридоров, успешно воплощаемые в жизнь при поддержке мирового сообщества.

Отдельной темой стало обсуждение возможностей наращивания темпов строительства транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), а также прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, реализация этих масштабных проектов придаст мощный импульс социально-экономическому развитию региона.

Наряду с этим подчёркивалась важность дальнейшего развития традиционных двусторонних гуманитарных отношений, укреплению которых во многом способствуют различные контакты в области культуры и искусства, совместные Дни культуры, выставки, научные и творческие форумы и др.