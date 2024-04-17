В Ашхабаде пройдет детский фестиваль «Надежды зелёного будущего»
В Ашхабаде 23 апреля состоится детский фестиваль «Надежды зеленого будущего».
Организаторы фестиваля — общественная организация «Юный натуралист» и Совместная туркмено-турецкая школа при поддержке Посольства Турции в Туркменистане.
Мероприятие проводится в честь Международного дня без отходов (30 марта) и Дня ребенка в Турции (23 апреля).
К участию в фестивале приглашаются семьи с детьми.
В программе фестиваля:
- Детские игры и развлечения: клоун, надувная игровая площадка, сладкая вата, народные танцы, фокусник, детские песни и многое другое.
- Эко-квест: увлекательное путешествие, где дети узнают о важности бережного отношения к природе и последствиях действий человека.
- Выставка-конкурс поделок из вторсырья.
- Мастер-класс по переработке отходов: научитесь простым и эффективным методам переработки отходов, которые можно использовать дома.
Фестиваль будет проходить в Совместной туркмено-турецкой школе. Начало в 10:00.
Контакты: +99312940319; +99312940326