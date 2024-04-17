В Ашхабаде пройдет детский фестиваль «Надежды зелёного будущего»

В Ашхабаде 23 апреля состоится детский фестиваль «Надежды зеленого будущего».

Организаторы фестиваля — общественная организация «Юный натуралист» и Совместная туркмено-турецкая школа при поддержке Посольства Турции в Туркменистане.

Мероприятие проводится в честь Международного дня без отходов (30 марта) и Дня ребенка в Турции (23 апреля).

К участию в фестивале приглашаются семьи с детьми.

В программе фестиваля:

Детские игры и развлечения: клоун, надувная игровая площадка, сладкая вата, народные танцы, фокусник, детские песни и многое другое.

Эко-квест: увлекательное путешествие, где дети узнают о важности бережного отношения к природе и последствиях действий человека.

Выставка-конкурс поделок из вторсырья.

Мастер-класс по переработке отходов: научитесь простым и эффективным методам переработки отходов, которые можно использовать дома.

Фестиваль будет проходить в Совместной туркмено-турецкой школе. Начало в 10:00.

Контакты: +99312940319; +99312940326