Хоккеисты «Галкана» одержали вторую победу на турнире в Ашхабаде

Хоккеисты туркменского клуба «Галкан» одержали вторую подряд крупную победу на международном турнире в Ашхабаде.

В первом матче, 15 апреля, команда МВД Туркменистана разгромила соперников из Бахрейна со счетом 8:1. Сегодня хозяева турнира одержали победу над хоккеистами Омана со счетом 15:1.

Благодаря двум уверенным победам «Галкан» набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу в группе «А».

Следующая игра туркменской команды против иранского клуба «Ice Box» состоится завтра в 10:00 по местному времени.