Туркменистан наращивает производство картофеля и лука

В текущем сельскохозяйственном году в Лебапском велаяте Туркменистана запланировано высадить весенний картофель на площади 1400 гектаров, с которых ожидается собрать 19 тысяч 600 тонн урожая. Фермеры стремятся получить урожайность 140 центнеров с гектара, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Для достижения высоких показателей производства картофеля земледельцы проводят орошение посевов, междурядную обработку, а также вносят органические и минеральные удобрения. Эти агротехнические меры способствуют активному росту и повышению урожайности культуры.

В Чаржевском этрапе посажено 480 гектаров картофеля, в Даневском этрапе – 350 гектаров, в Саятском и Халачском этрапах – соответственно 300 и 130 гектаров, что вносит значительный вклад в предстоящую уборку урожая по всему велаяту.

Помимо картофеля, в текущем году в Лебапском велаяте запланировано засеять весенний лук на площади 900 гектаров. Прогнозируемая урожайность – 250 центнеров с гектара, что позволит произвести 22 тысячи 500 тонн лука.

Для получения богатого урожая лука во всех этрапах налажена соответствующая работа по уходу за посевами согласно агротехническим нормам. Особо отличаются своим трудолюбием земледельцы садоводческих хозяйств Чаржевского и Ходжамбазского этрапов, занимающие соответственно 230 и 221 гектар под выращивание лука.