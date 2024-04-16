Состоялся семинар по созданию в Туркменистане института бизнес-омбудсмена

Семинар, организованный вчера ОБСЕ в Ашхабаде был посвящен созданию института бизнес-омбудсмена и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

В семинаре приняли участие представители Меджлиса, Аппарата Омбудсмена, Института государства, права и демократии, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также профильных министерств и высших учебных заведений.

Участники рассмотрели историю, международный опыт и перспективы развития института бизнес-омбудсмена, функционирующего во многих государствах-участниках ОБСЕ.

Международный эксперт рассказал об институциональных реформах и совершенствовании института бизнес-омбудсмена, а также привел практические примеры по цифровизации системы защиты прав предпринимателей.

Участники обменялись мнениями о роли бизнес-омбудсмена в развитии малых и средних предприятий, уделив особое внимание поддержке женского предпринимательства, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».