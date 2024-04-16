Председатель ОСЖД: Роль Туркменистана важна для развития Среднего транспортного коридора

Фото: turkmenportal.com

В интервью корреспонденту Turkmenportal на полях 38-го заседания Совета управляющих и ответственных представителей железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог в Ашхабаде, председатель ОСЖД Мирослав Антонович отметил важность усиления транзитной роли Туркменистана для развития Среднего коридора.

– На сегодняшний день наша организация объединяет 30 стран и продолжает расширяться. Последним членом стал Лаос, – сказал Антонович. Он также сообщил, что на заседании в Ашхабаде присутствуют представители более 20 стран, и выразил надежду, что на этом заседании будут приняты новые предприятия в состав ОСЖД.

Говоря о значении Туркменистана для ОСЖД, Антонович подчеркнул, что усиление транзитной роли Туркменистана как стратегической линии на Шелковом пути очень важно для Организации, в том числе с точки зрения развития Среднего коридора.

Кроме того, Антонович сообщил, что ОСЖД ведет переговоры с другими странами Евразии с целью не только присоединения предприятий, но и вступления этих стран в организацию на правах полноправных членов. Среди ключевых целей Организации на текущий период Антонович назвал развитие экологически чистого железнодорожного транспорта.