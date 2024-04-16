Новый консул Туркменистана встретился с губернатором Астраханской области

Новый консул Туркменистана в Российской Федерации (г.Астрахань) Гадам Иламанов встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщает пресс-служба туркменского МИД. В ходе встречи консул вручил губернатору копию Консульской экзекватуры.

Губернатор Астраханской области поздравил Иламанова с назначением на пост консула и пожелал ему успехов в деятельности, направленной на развитие туркмено-российских отношений.

Бабушкин подчеркнул, что Туркменистан — один из ключевых зарубежных партнеров региона, с которым установлены прочные торгово-экономические, гуманитарные и дружеские связи.

В рамках встречи стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Астраханской областью, которое вписывается в контекст стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией.