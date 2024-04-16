МУГНиР приглашает старшеклассников Туркменистана на олимпиаду по английскому языку

Международный университет гуманитарных наук и развития приглашает учащихся 11-х классов общеобразовательных средних школ Туркменистана принять участие в олимпиаде по английскому языку.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», олимпиада включает в себя два тура. Первый состоится в онлайн-формате 25 апреля. Второй тур пройдет 3 мая в очном формате в МУГНиР. Данный этап конкурса оценит разговорные навыки школьников. Участникам предстоит продемонстрировать умение свободно коммуницировать и вести диалог на английском языке, который будет построен в форме вопрос-ответ.

Желающие принять участие в олимпиаде могут зарегистрироваться на официальном сайте вуза-организатора.

Дополнительная информация доступна по телефонам: (+99312) 39-85-50; +993 65 80 99 06; +993 61 17 39 89 и электронной почте: iuhdolympiads@gmail.com.