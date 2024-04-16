Молодежь Туркменистана приглашается к участию в тренингах по рекрутингу

Молодежь Туркменистана в возрасте от 18 до 25 лет приглашается к участию в тренинговой программе по рекрутингу, которую проводит Проект USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA).

Участие в программе предусматривает возможность дальнейшего трудоустройства в частных компаниях.

Цель программы дать участникам практические знания и навыки, необходимые для профессии рекрутера — специалиста, который занимается поиском и наймом сотрудников.

В рамках программы участники пройдут ряд тренингов и стажировку, а также будет проведена ярмарка вакансий для содействия трудоустройства участников.

Период реализации программы с мая по июль 2024 года.

Участие в программе бесплатное.

Для подачи заявки на участие в программе нужно заполнить форму по данной ссылке до 13 мая (до 14:00).