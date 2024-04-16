Главы МИД Туркменистана и Узбекистана обсудили расширение сотрудничества

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В ходе политических консультаций в Ташкенте министры иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов обсудили дальнейшее развитие туркмено-узбекских отношений и наращивание практического взаимодействия в различных сферах, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран отметили положительную динамику двусторонних связей, подчеркнув ключевую роль визитов на высшем уровне. В ходе переговоров рассмотрено текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, промышленной и культурно-гуманитарной областях.

Особый акцент сделан на активизацию межпарламентского диалога и координацию усилий в рамках международных организаций для обеспечения региональной стабильности, экономического роста и безопасности. Подчеркнута важность деятельности Межправительственной комиссии по углублению торгово-экономических связей.

Министры также обменялись мнениями о проведении совместных мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.