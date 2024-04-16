В Туркменистане определили победителей международной интернет-олимпиады по макроэкономике

На базе Туркменского государственного института экономики и управления прошла II Открытая Международная интернет-олимпиада по макроэкономике среди студентов вузов, специализирующихся в области экономики, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В олимпиаде участвовали свыше 150 студентов из 19 туркменских и 10 зарубежных вузов. Им предстояло решить 10 сложных макроэкономических задач по моделям, процессам и индикаторам за 120 минут. В состав авторитетного жюри вошли ученые из Туркменистана и Кыргызстана.

По итогам интеллектуальных состязаний туркменские студенты завоевали 13 призовых мест, в том числе 3 первых места. Лучшие результаты показали Арслан Шаимов и Огулгерек Керимбердиева из Туркменского государственного института экономики и управления, а также Бердимырат Бердиев из Туркменского сельскохозяйственного института.

Наиболее успешными среди иностранных участников стали представители вузов России, Беларуси и Кыргызстана — Казанского (Приволжского) федерального университета, Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова, Учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

Подобные международные предметные олимпиады способствуют инновационному развитию системы образования, обмену передовым опытом между вузами и укреплению научно-образовательных связей, отметили организаторы.