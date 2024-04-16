В Туркменистане запущен в кинопрокат художественный фильм «Композитор»

В Туркменистане запущен в кинопрокат новый художественный фильм Максата Гылыджова «Композитор». Премьерные показы идут в кинотеатрах Ашхабада и Домах культуры регионов, сообщает издание Asman news.

Кинолента Объединения «Туркменфильм» создана при непосредственной поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Фильм рассказывает о молодом композиторе Мердане Худайбердыеве, его жизни и творческих поисках.

Главные роли в музыкальной картине исполняют непрофессиональные актеры, в том числе студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, учащиеся Специальной музыкальной школы-интерната при ТНК, воспитанники Детской школы искусств имени Шукура бахши.

Напомним, что телевизионная премьера кинокартины состоялась 30 марта.