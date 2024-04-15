Хоккейные матчи международного турнира в Ашхабаде будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Türkmenistan sport и Ýaşlyk. А для зарубежных вещателей предоставлена возможность освещать турнир через спутник TürkmenÄlem 52°Е. Об этом стало известно по итогам медиафорума, прошедшего накануне старта соревнований.

Как сообщает TDH, В мероприятии приняли участие руководители Государственного комитета по физкультуре и спорту, Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Федераций хоккея Туркменистана, Узбекистана, Кыргызской Республики, представители участвующих в турнире команд, а также СМИ.

На медиафоруме отмечалось, что международный хоккейный турнир в Ашхабаде вызывает большой интерес у иностранных СМИ. Так, отдельные программы и видеоролики, посвящённые данному соревнованию, намечены к показу на телеканалах «Мир24», «ТРТ Аваз», CCTV. Новости с этого спортивного события будут рассылаться среди вещательных компаний новостной группы Азиатско-Тихоокеанской ассоциации радиовещания Asiavision и транслироваться Межгосударственным информационным пулом. Помимо этого, материалы о турнире планируют публиковать издания Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) и Азиатского союза спортивной прессы (ASPU).

Помимо этого, для распространения новостей с международного турнира создана команда журналистов. Она базируется в Международном информационном центре в Олимпийском городке.

Напомним, в турнире примут участие клубные команды из Бахрейна, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Омана, России, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Как отмечалось на медиафоруме, хоккейному турниру предшествовала самая серьёзная, ответственная и комплексная подготовка со стороны Государственного комитета по физкультуре и спорту и Федерации хоккея Туркменистана. В Спорткомплексе по зимним видам спорта, где пройдут все матчи, созданы необходимые условия для спортсменов и всех, кто будет задействован в этих состязаниях, а также для гостей и болельщиков. Подготовлено 200 волонтёров из семи высших учебных заведений страны.

Кроме того, разработана большая культурная программа, предусматривающая посещение музеев страны, Государственного историко-культурного заповедника Nusaý, Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса, спорткомплексов Олимпийского городка, Торгово-развлекательных центров Berkarar, Aşgabat, Arkaç, ознакомление с достопримечательностями «умного» города Аркадаг.

Программой турнира предусмотрены международные тренерские и судейские семинары. Один из них состоялся в конференц-зале отеля Sport. Он был организован при участии дипломированных судей международной категории Антона Лаврентьева из Республики Татарстан Российской Федерации и Дмитрия Коляка из Беларуси, а также тренера международного уровня Айваза Халикова из России.

В ходе медиафорума журналисты были проинформированы о подготовке команды «Галкан» к предстоящему турниру.

Готовясь к нему, хоккеисты спортклуба, составляющие костяк сборной Туркменистана, приняли участие в тренировочном сборе в Беларуси, а также в ряде международных соревнований. Заключительный этап подготовки к турниру они провели в Центре зимних видов спорта Galkan под руководством опытного тренера Андрея Макарова из Республики Татарстан РФ.