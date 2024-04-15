Туркменистан и ЕС обсудили диверсификацию поставок газа

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Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Мурадом Арчаевым приняла участие в заседании Рабочей группы Туркменистан – ЕС по энергетике в Брюсселе, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в газовой отрасли, в том числе диверсификация маршрутов поставок туркменского природного газа, а также развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.

В ходе заседания стороны рассмотрели возможности практического взаимодействия в области сокращения выбросов метана и увеличения использования возобновляемой энергетики. Туркменистан проинформировал о национальных достижениях в энергетическом секторе, правовой базе, усилиях по диверсификации и приверженности экологически безопасным энергетическим мерам, включая проект по солнечной энергетике.

Делегация Туркменистана также провела встречи с главой Кабинета Европейского комиссара по энергетике Стефано Грасси и главным советником по энергетической дипломатии Европейской службы внешних действий Тибором Стельбацким. Обсуждались исторический контекст отношений ЕС и Центральной Азии, энергетический потенциал Туркменистана, возможности наращивания поставок газа в Европу, различные инфраструктурные проекты и механизмы сотрудничества в энергетике.

Особый акцент был сделан на взаимодействие в развитии возобновляемых источников энергии и сокращении выбросов метана. Отмечена важность присоединения Туркменистана к Глобальному обязательству по метану, о котором страна объявила на климатической конференции COP28 в Дубае.