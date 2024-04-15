Президент Туркменистана обратился к участникам хоккейного турнира

«Сегодня в Ашхабаде стартует Международной турнир по хоккею с шайбой. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов обратился к участникам соревнований с приветственным обращением, в котором, в частности, говорится:

«Искренне поздравляю вас по случаю проведения на гостеприимной туркменской земле в 2024 году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги», международного турнира по хоккею!

Твёрдо уверен, что предстоящее соревнование, являющееся важным событием в спортивной жизни Отчизны, будет способствовать укреплению международного сотрудничества в этой сфере, упрочению мира и дружбы на планете, популяризации и внедрению принципов олимпийского движения, повышению мастерства и опыта хоккеистов.

Наряду с расширением массового физкультурно-оздоровительного движения в независимом нейтральном Туркменистане мы уделяем особое внимание развитию спорта высших достижений посредством подготовки профессиональных спортсменов, тренеров и профильных специалистов, а также активизации международного сотрудничества.

Продолжая благородные традиции наших предков, издревле почитавших спорт как символ мира и дружбы, мы считаем его важным направлением партнёрства со странами мира, глобальным фактором укрепления дружественных связей между народами.

Уважаемые участники турнира!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства во всех велаятах, в городах Ашхабад и Аркадаг регулярно сдаются в эксплуатацию многопрофильные стадио­ны, физкультурно-оздоровительные комплексы, ипподромы, спортивные школы и другие объекты.

Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», а также «Программа поддержки и развития физкультуры и спорта в Туркменистане на 2021–2025 годы», поставившие перед нами новые задачи, преду­сматривают приумножение славы туркменского спорта, дальнейшее превращение страны в современный центр проведения международных соревнований, Олимпийских игр.

В данной связи в независимом нейтральном Туркменистане, который является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, реализуются современные реформы по программному развитию сферы спорта. В результате в нашей Отчизне создаются все условия и возможности для организации на высоком уровне крупных спортивных турниров, в том числе Азиатских игр, континентальных первенств и чемпио­натов мира.

Как известно, на базе построенного в соответствии с мировыми стандартами Олимпийского городка в Ашхабаде, который стал самым современным в регионе комплексом спортивных объектов, во взаимовыгодном сотрудничестве с международными профильными организациями прошёл ряд соревнований мирового уровня. В их числе следует с гордостью отметить успешное проведение V Азиатских игр в закрытых помещениях и по ­боевым искусствам, чемпионатов мира по тяжёлой атлетике, по курашу и других региональных международных спортивных состязаний.

Уважаемые участники международного турнира!

Мы уделяем большое внимание развитию в стране зимних видов спорта, в частности, хоккея, создаём благоприятные условия и возможности в этом направлении.

В настоящее время в нашей Отчизне действует современный комплекс спортивных объектов по зимним видам спорта, регулярно проводится национальный чемпионат по хоккею, хоккейные команды успешно выступают на международных соревнованиях. Уверен, что нынешний международный турнир также придаст новый импульс развитию хоккея в нашей стране.

Уважаемые участники международного соревнования!

Дорогие гости!

Твёрдо уверен, что в дни проведения в Спортивном комплексе зимних видов спорта в праздничной атмосфере международного турнира по хоккею наши зарубежные гости ближе познакомятся с гостеприимством туркменского народа и у них останутся приятные воспоминания о нашей солнечной стране.

Ещё раз искренне поздравляю вас с открытием международного турнира по хоккею! Пусть этот прекрасный спортивный праздник несёт дружбу, здоровье и воодушевлённость всему миру!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, удачи, больших побед в спорте и жизни!».