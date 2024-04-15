Президент Туркменистана обратился к участникам 38-го заседания Конференции руководителей ОСЖД

Сегодня в Ашхабаде начинает работу XXXVIII заседание Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов обратился к участникам с приветственным обращением, в котором, в частности, говорится:

«Искренне поздравляю вас с проведением в независимом нейтральном Туркменистане XXXVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта стран-членов Организации сотрудничества железных дорог.

Туркменистан занимает активную позицию в развитии транспортно-транзитных коридоров, в том числе в вопросах сотрудничества на площадках ООН и других крупных международных организаций. Наша независимая страна выдвинула ряд конструктивных инициатив и многочисленные соответствующие резолюции в этом направлении.

В разные годы Генеральной Ассамблеей ООН были приняты представленные Туркменистаном Резолюции «Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития», «На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров», «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)».

Также были приняты такие Резолюции, как «Всемирный день устойчивого транспорта» и «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», а 26 ноября каждого года объявлено «Всемирным днём устойчивого транспорта».

Следует особо отметить, что в дни работы этого важного заседания с 16 апреля текущего года в городе Нью-Йорк Соединённых Штатов Америки будет проводиться Неделя устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН и в её рамках-министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменистана, а также заседание высокого уровня по устойчивому транспорту.

Уважаемые участники конференции!

Туркменистан, расположенный на перекрёстке Центральной Азии и Европы, посредством модернизации материально-технической базы национальной транспортной инфраструктуры последовательно расширяет свои международные транзитные возможности.

За годы независимости были построены международные железные дороги Теджен–Серахс–Мешхед, Казахстан–Туркменистан–Иран, Керки–Ымамназар–Акина и Серхетабат–Тургунди, стальные магистрали Зергер–Керки–Керкичи и Ашхабад–Гарагум–Дашогуз, а также железнодорожные мосты Керки–Керкичи и Туркменабат–Фараб.

Последовательно интегрируясь в транспортную систему, Туркменистан в числе приоритетных вопросов ставит дальнейшее расширение инфраструктуры основных транспортно-транзитных коридоров, соединяющих важные дороги и модальные центры по маршрутам Север–Юг и Восток–Запад.

В подтверждение вышесказанному – принятая по итогам Международной конференции высокого уровня, прошедшей в туркменской столице под эгидой ООН в 2016 году, Ашхабадская декларация «Соглашение о транзитном и транспортном сотрудничестве» (Соглашение по направлению Ляпис Лазули), а также транспортный коридор TRACECA.

Наряду с этим предпринимаются необходимые меры для развития транспортно-транзитного коридора Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран и расширения грузоперевозок.

Кроме того, между железнодорожными ведомствами государств-членов Организации ведётся планомерная работа по активизации международного мультимодального транспортно-транзитного маршрута Страны Азиатско-Тихоокеанского региона–Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция–Европа.

Уважаемые участники международной конференции!

Сегодня Туркменистан, руководствуясь важностью налаживания сотрудничества между государством и частным сектором для развития и содействия мультимодальной транспортно-коммуникационной системы, включая железные дороги, автотранспорт, водные пути, порты, а также привлечения в это направление инвестиций, уделяет особое внимание созданию конкурентоспособных национальных логистических компаний.

Являясь с 1994 года членом Организации сотрудничества железных дорог, Туркменистан проводит скоординированную транспортную политику, направленную на гармоничное развитие на национальном уровне железнодорожной инфраструктуры, а также транзитных международных грузоперевозок в региональном масштабе.

Уважаемые участники международной конференции!

Дорогие гости!

Ещё раз искренне поздравляю вас с проведением XXXVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта стран-членов Организации сотрудничества железных дорог.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и больших успехов в работе!».