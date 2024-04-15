Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Туркменистана с избранием страны в Комиссию ООН по социальному развитию

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил на имя Президента Сердара Бердымухамедова поздравительное послание от имени Халк Маслахаты по случаю избрания Туркменистана в члены Комиссии ООН по социальному развитию на период 2025–2029 годов. Об этом сообщает TDH.

В поздравлении, в частности, говорится:

«От имени Халк Маслахаты Туркменистана тепло и сердечно поздравляю Вас по случаю избрания в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» нашего независимого нейтрального государства на очередной сессии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) членом Комиссии Организации Объединённых Наций по социальному развитию на период 2025–2029 годов.

Желаю здоровья, долголетия, успехов в реализации Ваших гуманных инициатив, направленных на повышение международного авторитета нашей независимой нейтральной Родины.

Уважаемый Президент!

Многостороннее взаимодействие с Организацией Объединённых Наций, являясь стратегическим направлением политики Туркменистана, принципы позитивного нейтралитета и широкое международное сотрудничество составляют её основу. Это партнёрство, опираясь на богатый опыт взаимных отношений, в настоящее время обогащается новым конкретным содержанием.

Очередное избрание Туркменистана членом Комиссии по социальному развитию Экономического и Социального Совета Организации Объединённых Наций свидетельствует о приумножении международного авторитета нашей страны, которая занимает важное место в разработке решений актуальных задач современности, координации общих усилий в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе.

Высокочтимый наш Президент!

Благодаря Вашему вниманию развитие социальной сферы находится в числе основных направлений государственной политики Туркменистана. Реализация имеющихся колоссальных возможностей нашей страны неразрывно связана с устойчивым развитием экономики и социальной сферы. Реформирование национальной экономики, цифровизация, внедрение высоких технологий, вложение огромных инвестиций в промышленную отрасль осуществляются наряду с успешным выполнением задач по повышению социально-бытового уровня жизни нашего народа.

Ваш главный принцип «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!» в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства громко звучит, как мелодия счастья и независимости. Государство, в основе политики которого стоят интересы народа, его потребности и желания, как правило, прогрессивно развивается и процветает.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Ваша стратегия всестороннего гармоничного развития государства и общества находит отражение в программных документах, охватывающих все велаяты и успешно реализуемых во имя благополучной жизни народа. Подписанная Вами в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» «Программа социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году» имеет огромное значение для осуществления широкомасштабных проектов в целях повышения благосостояния населения, экономического развития страны.

Уделяя огромное внимание обеспечению прав и социальной защищённости граждан, под Вашим руководством последовательно продолжается работа по поддержке многодетных семей. Систематическое повышение размеров заработной платы, пенсий, пособий, стипендий студентов и слушателей, развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест свидетельствуют о том, что в нашей стране сформирована крепкая материальная база для решения социальных вопросов.

Высокочтимый наш Президент!

Нейтральный Туркменистан, основываясь на миролюбивых, дружественных и доброжелательных отношениях, на двусторонней и многосторонней основе наладил сотрудничество с Организацией Объединённых Наций и её структурными подразделениями.

Избрание нашей страны членом Комиссии ООН по социальному развитию и других её структур будет способствовать разработке результативных шагов, направленных на улучшение качества и эффективности проводимых мероприятий в целях повышения благосостояния людей, а также на решение актуальных задач, приумножит внешнеполитический авторитет нашей Родины.

Уважаемый Президент!

Ещё раз от имени Халк Маслахаты Туркменистана искренне поздравляю Вас с избранием нашей страны членом Комиссии Организации Объединённых Наций по социальному развитию на период 2025–2029 годов.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, успехов в масштабной деятельности в интересах родного народа и всего человечества!».