Глава Халк Маслахаты Туркменистана совершил рабочую поездку в Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с деятельностью Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, подготовкой к Национальному празднику туркменского скакуна, который впервые будет отмечаться в открытой при участии Президента Сердара Бердымухамедова Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, и заслушал доклады соответствующих руководителей, пишет TDH.

В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с подготовкой к Национальному празднику туркменского скакуна, отмечаемому в последнее воскресенье апреля.

Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о развернувшейся работе в рамках второй очереди застройки города, а также об организации на высоком уровне Национального праздника туркменского скакуна.

Отметив, что проводимые работы при строительстве города и готовящиеся проекты должны отвечать современным требованиям, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость обеспечения высокого качества строительства и ввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки. При этом к организации предстоящих торжеств следует подойти ответственно и комплексно.

Хяким города Аркадаг Ш.Дурдылыев доложил о проводимой масштабной работе по обеспечению чистоты и благоустройства в городе.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что мероприятия, проводимые в городе Аркадаг, и предпринимаемые шаги по поддержанию здесь благоприятной экологической обстановки должны носить эффективный характер, подчеркнув, что необходимо приложить все усилия, чтобы предстоящие праздничные торжества прошли на высоком уровне и запомнились яркими моментами, в связи с чем дал хякиму ряд указаний.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов проследовал к месту проведения мероприятий по случаю Национального праздника туркменского скакуна и Международного конкурса красоты ахалтекинских коней. Здесь ректор Международной академии коневодства имени Аба Аннаева П.Байрамдурдыев доложил об осуществляемой в Академии работе, условиях, созданных для освоения и закрепления студентами теоретических знаний о национальных методах сейисования и применения их на практике.

Как отметил ректор, для них большая честь, что впервые Национальный праздник туркменского скакуна пройдёт в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, открытой при участии Президента Туркменистана в прошлом году.

Затем вице-президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Б.Реджепов доложил о деятельности структур Ассоциации и подготовке к Национальному празднику туркменского скакуна. Сообщалось, что в этом году получен большой приплод, благодаря чему поголовье ахалтекинских коней значительно увеличилось.

Осмотрев новорождённого жеребёнка, Гурбангулы Бердымухамедов назвал его Шахыр с учётом того, что в текущем году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», широко и торжественно отмечается 300-летие великого поэта Востока Махтумкули Фраги. С добрыми пожеланиями быть достойным своего имени и резвости Гурбангулы Бердымухамедов повязал на шею жеребёнка аладжу.

Отметив, что рождение жеребёнка в эти весенние дни стало радостным событием, Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что Шахыр уже может держать шею прямо и приобрёл уникальный окрас.

Напомнив поговорку At – myrat, Национальный Лидер туркменского народа сказал, что большое значение в стране придаётся развитию на современном уровне искусства коневодства, унаследованного от наших предков, и выразил коневодам благодарность за их труд.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что образование, предоставляемое Академией студентам, должно соответствовать международному уровню, большое значение следует придавать вопросам повышения квалификации преподавателей, необходимо также создавать условия профессорам Академии для научного изучения и развития национальных традиций коневодства.

– Студенты Академии должны проводить свободное время, заботясь о лошадях, прилагать все усилия для глубокого освоения национальных традиций коневодства и гармоничного применения современных практик, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

От имени профессоров и студентов Академии ректор выразил признательность Национальному Лидеру туркменского народа за ценные рекомендации и поддержку, заверив, что они приложат все усилия для успешного решения поставленных задач.

Отметив, что туркменский народ гордится национальной ценностью – ахалтекинскими конями, признанными в мире одними из самых красивых и ловких, прославившимися своей чистокровностью, Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание на важности обеспечения высокого уровня организации мероприятий по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

Учитывая, что авторитет легендарных ахалтекинских скакунов в мире поднят на новую высоту, Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость предпринять все меры для глубокого изучения молодёжью истории ахалтекинцев, современного состояния и перспективных направлений развития национального коневодства, дав в этой связи ряд поручений.

В то же время, говоря о доказанных мощи, стремительности и выносливости ахалтекинских скакунов, Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность освоения современных методов и мирового опыта проведения скачек, которые в течение веков стали главным украшением туркменских торжеств.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что следует сделать всё необходимое для сохранения и развития на современном уровне выведенной предками ахалтекинской породы, формирования нового, более совершенного поколения национальных коневодов.

Завершая рабочую поездку, Национальный Лидер туркменского народа поручил хякиму города Аркадаг изучить вопросы обеспечения жильём преподавателей Международной академии коневодства имени Аба Аннаева и провести соответствующую работу в этом направлении.