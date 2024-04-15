В Туркменистане стартовал весенний сезон скачек

В конноспортивном комплексе Марыйского велаята Туркменистана состоялось открытие весеннего сезона скачек. В забегах приняли участие более 100 ахалтекинских лошадей в возрасте от 3 лет и старше, представляющих все регионы страны. Всего прошло девять заездов, передает МИЦ.

Программа открытия включала праздничный концерт с выступлениями известных танцевальных и фольклорных коллективов, бахши и мастеров эстрады, а также показательные выступления спортсменов и выставки декоративно-прикладного искусства.

В финале соревнований победители девяти забегов были награждены призами.