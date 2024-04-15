В Туркменистане завершено многоиндикаторное кластерное обследование домохозяйств

В Туркменистане успешно проведено многоиндикаторное кластерное обследование MICS7. Мероприятие проводилось силами Государственного комитета Туркменистана по статистике при поддержке ЮНИСЕФ и ЮНФПА, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе обследования с января этого года было посещено в общей сложности 6800 домохозяйств. Последним пунктом в данном обследовании был поселок Чаршангы в Койтендагском этрапе Лебапского велаята.

Следующим этапом станет обработка данных. Ожидается, что предварительные результаты будут опубликованы в третьем квартале 2024 года.

В ходе обследований MICS7 измерялись ключевые показатели, которые позволяют отслеживать прогресс в достижении национальных целей и выполнении глобальных обязательств, включая Цели в области устойчивого развития (ЦУР). Для обеспечения качества сбора данных, а также для предоставления рекомендаций и консультаций командам MICS, во всех регионах и в городах проводились регулярные мониторинговые визиты с участием представителей Государственного комитета Туркменистана по статистике и Регионального и Странового офисов ЮНИСЕФ.

Члены домохозяйств Туркменистана, включая женщин и мужчин, приняли активное участие в опросе и поделились необходимой информацией. Как отмечает источник, ЮНИСЕФ и его партнеры выражают благодарность всем домашним хозяйствам, принявшим участие в опросе за активное участие, доброжелательное отношение и сотрудничество.

Как отмечает Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Файязи, MICS7 в Туркменистане отличается расширенным содержанием и включает информацию по всем членам домашнего хозяйства.

«ЮНИСЕФ стремится к тому, чтобы MICS7 продолжало играть ведущую роль в разработке политики и программ, направленных на улучшение жизни детей и семей во всем мире, а также в мониторинге прогресса в достижении ЦУР», — подчеркнул Файязи.