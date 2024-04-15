В музее Ашхабада открылась выставка «Туркменский скакун – эталон красоты»

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка под названием «Туркменский скакун – эталон красоты».

Выставка посвящена национальному празднику туркменского скакуна.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», среди экспонатов выставки выделяется скульптура грациозного коня, украшенная конскими принадлежностями и ювелирными изделиями. В витринах демонстрируются седло, стремена, нагайки, узда, футляр для хранения пиалы (серкеч) и подковы.

Из ювелирных изделий — нагрудные, налобные и нашейные украшения, шоры и амулеты.

Также на выставке представлены современные конские принадлежности в сочетании с древними украшениями и предметами, широко используемыми в коневодстве: ковровые попоны, подседельник, чепрак, торбы, переметные сумы, потник из кошмы и другие изделия.

Один из разделов выставки представляет современные ювелирные композиции.

Выставку украшают живописные картины народного художника Туркменистана И.Ишанкулиева “Toйчи”, “Koвумдаш”, П.Гапанчаева “Дружба Турана и Вепалы”, “Тойлы”, Я. Koлoбаева “Скакун” и другие.

На открытии было немало специалистов-коневодов, которые с большим интересом ознакомились с экспонатами.