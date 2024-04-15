В Ашхабаде прошёл тренинг по внедрению ИУВР в вузы Туркменистана

В Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова проведен целевой тренинг по методике преподавания специально разработанного учебного курса для высших учебных заведений страны, имеющих специализацию в области водного хозяйства.

Тренинг проведён под наставничеством специалистов Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

Основной целью тренинга стало обсуждение внедрения в учебный процесс разработанного учебного материла по интегрированному управлению водными ресурсами (ИУВР).

В тренинге приняли участие педагоги из сельхозуниверситета, Туркменского сельскохозяйственного, Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского государственного архитектурно ­ строительного института, Государственного энергетического института Туркменистана, Института инженерно ­ технических и транспортных коммуникаций Туркменистана.

В ходе обучения был также проведён ряд целевых презентаций, в том числе по предварительному содержанию учебника и перечня разрабатываемых практических занятий по ИУВР. Выступили с сообщениями представители вузов ­- участников тренинга. Были внесены определённые рекомендации, замечания и предложения в разрабатываемую учебную программу по ИУВР.

Также был оформлен протокол рабочей встречи с фиксированием замечаний, предложений и рекомендаций со стороны вузов. При подведении итогов тренинга особый акцент был сделан на внедрение разработанного учебного материла по ИУВР в учебные планы вузов, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».