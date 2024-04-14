Телеканал «Большая Азия» снял телерепортаж о туркменском поэте

Телеканал «Большая Азия» приготовил репортаж, о состоявшейся 10 апреля, конференции «Вклад туркменского поэта, философа и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в мировую литературу», сообщает МИЦ Туркменистана.

По данным источника, мероприятие состоялось в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы в Москве, и собрало десятки деятелей культуры, литературоведов и представителей дипломатических кругов.

Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев провел торжественную церемонию открытия конференции, в ходе которой он передал директору Библиотеки иностранной литературы Павлу Кузьмину книги Махтумкули Фраги на семи языках, а также рукописный сборник стихов великого поэта. Уникальные экземпляры будут занимать почетное место в богатой коллекции библиотеки.

— Махтумкули Фраги — личность планетарного масштаба, его прекрасные произведения, издаваемые на разных языках, выступают сегодня консолидирующей силой, подтверждающей незыблемость истинных общечеловеческих ценностей, — сказал посол Туркменистана.

Напомним, что дипломатическим отношениям между Россией и Туркменистаном 8 апреля исполнилось 32 года.

Стоит отметить, что сотрудничество стран не ограничивается новейшей историей, а опирается на многовековой опыт культурного взаимодействия. Об этом напомнил генеральный директор медиагруппы «Большая Азия» Александр Лебедев. В знак глубокого уважения он подарил послу Туркменистана редкое издание книги «Классики туркменской поэзии», содержащее произведения Махтумкули Фраги.

— Я хотел бы поздравить руководство Туркменистана с таким прекрасным мероприятием и пожелать всем нам еще больше и лучше работать для укрепления отношений между Россией и Туркменистаном, — подытожил генеральный директор медиагруппы «Большая Азия» Александр Лебедев.

Добавим, что мероприятие было организовано посольством Туркменистана в РФ.