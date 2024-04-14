Союз экономистов Туркменистана и ЕБРР провели «Деловую площадку»

В Ашхабаде в отеле «Йылдыз» 12 апреля состоялась «Деловая площадка», организованная совместно Европейским банком реконструкции и развития и Союзом экономистов Туркменистана. Об этом сообщает МИЦ Туркменистана.

По данным источника, участники мероприятия ознакомились с актуальной информацией о вопросах бизнеса и получили возможность встретиться с консультантами, готовыми оказать помощь в настройке системы управления предприятием.

В ходе своих выступлений представитель Европейского Союза Лаура Берзина и председатель Союза Экономистов Туркменистана Юрий Аронский подчеркнули важность сотрудничества и обмена мнениями между участниками.

Отметим, что центральной темой обсуждения стала эффективность применения международного опыта в деловой сфере Туркменистана. Особое внимание уделялось вопросам автоматизации предприятий и использованию цифровых инструментов для анализа данных и прогнозирования результатов.