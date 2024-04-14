Премьера фильма «Композитор» стала доступна на больших экранах Туркменистана

В столичных киноконцертных центрах Туркменистана проходят показы нового фильма «Композитор», созданного Объединением Türkmenfilm имени Огузхана. Об этом 12 апреля сообщило ИА «Туркменистан: Золотой Век».

По информации источника, кинокартина создана при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Фильм охватывает тему духовно-нравственных ценностей, поэтому среди первых его зрителей стали школьники и студенческая молодёжь.

По сюжету фильма главный герой — Мердан Худайбердыев проходит большой путь — от ученика музыкальной школы, до признанного композитора, продолжателя музыкальной династии. Вдохновляясь богатым наследием туркменской композиторской школы, Мердан создаёт новую музыку и передаёт свои знания ученикам.

— Автор сценария и режиссёр фильма Максат Гылыджов привлек к съемкам фильма учащихся Специальной музыкальной школы Ашхабада при ТНК, воспитанников Детской школы искусств имени Шукура бахши и студентов Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой, — пишет источник.

Премьера киноленты на телевидении состоялась 30 марта и получила множество положительных отзывов зрителей. Теперь фильм доступен для просмотра на большом экране.

Отметим, что в Ашхабадских киноцентрах «Ватан», «Ашхабад», «Туркменистан», а также в этрапских Домах культуры регионов страны киносеансы фильма «Композитор» продлятся до 14 апреля.