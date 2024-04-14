Заместитель главы МИД Туркменистана принял участие на заседании СМИД в Минске

Заместитель главы МИД Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев 12 апреля принял участие на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

По данным источника, на заседании присутствовали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник, заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов, заместитель министра иностранных дел Республики Армения Мнацакан Сафарян, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

— В узком формате главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества. Было принято решение о дате и месте следующего заседания СМИД. Его проведение планируется 7 октября текущего года в Москве, — пишет источник.

Члены СМИД одобрили проект Конвенции правовом статусе делегаций, направляемых в государства-участники СНГ. В частности документ будет определять терминологическую базу, порядок направления делегаций и назначения соответствующего персонала, а также регулировать привилегии и иммунитеты, необходимые для выполнения членами делегаций своих функций.

Как информирует источник, в ходе заседания были определены спортивные столицы СНГ на следующие два года. В 2025 году статус спортивной столицы Содружества получит азербайджанский город Гянджа, а в 2026 году спортивным центром СНГ станет казахский город Алматы.

Кроме того, на заседании были одобрены итоги реализации Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества за 2023 год.

Отметим, что на заседании также было подписано Заявление в связи с 30-летием предоставления СНГ статуса наблюдателя при ГА ООН.

— На полях заседания СМИД СНГ в Минске состоялась седьмая встреча глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Главы МИД обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития шестистороннего партнерства с акцентом на реализацию итогов первого саммита глав государств данного формата в октябре 2022 года, — написано в публикации.

Добавим, что страны также готовятся к заседанию Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в мае в Ашхабаде.