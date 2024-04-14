Год культуры Туркменистана проведут в Китае

Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана Парахат Дурдыев провел встречу с заместителем министра культуры и туризма КНР Чжан Чжэном, где было рассмотрено проведение года туркменской культуры в Китае и укрепление партнерства в данной области между странами. Об этом сообщает пресс-служба посольства Туркменистана.

По словам главы туркменской дипмиссии, в текущем году в Туркменистане и за рубежом отмечается 300-летие великого поэта Махтумкули Фраги. В честь юбилея мыслителя Востока готовится перевод его стихов на китайский язык при поддержке Пекинского института иностранных языков.

— Туркменский дипломат предложил организовать различные мероприятия в рамках года культуры совместно с Конной ассоциацией Китая. Отметив успешное проведение выездного заседания ассоциации в 2019 году с участием лидеров двух стран, посол выступил с инициативой подготовки заявления от имени глав Туркменистана и КНР, выражающего их готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества к области коневодства, — пишет источник.

Как информирует источник, туркменский дипломат выдвинул ряд инициатив: открытие памятника Махтумкули в Китае, показ спектакля про Великий Шелковый путь.

Заместитель министра культуры и туризма КНР, подчеркнув длительную историю отношений между Туркменистаном и Китаем, высказался об огромной роли партнерства в области культуры и туризма. Кроме того Ч.Чжэн указал на огромный успех года культуры Китая в Туркменистане 2023 году.

— Китайская сторона также пригласила посла Туркменистана на ежегодное мероприятие для зарубежных дипломатов, которое пройдет в провинции Шаньдун с 22 по 26 апреля, — написано в публикации.

Отметим, что церемонию открытия года культуры Туркменистана в Китае планируется провести в начале лета 2024 года.