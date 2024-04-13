О том, что Туркменистан станет полноценным транспортным узлом континентального значения заявил изданию CentralAsia.news эксперт Михаил Столоногов. Он подчеркнул, что в стране в этом направлении ведется целенаправленная работа.

Эксперт заострил внимание на усилиях руководства страны по выводу Туркменистана на высокий международный уровень. Так, на XX заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в 2021 году Президент страны озвучил ряд конкретных инициатив, нацеленных на создание и развитие межконтинентальных и региональных транспортно-транзитных коридоров.

На 70-ом пленарном заседании 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году по инициативе Туркменистана и при единогласной поддержке государств-членов организации и соавторстве 67 стран была принята Резолюция, согласно которой дата 26 ноября объявлена Всемирным днем устойчивого транспорта.

На саммите «Центральная Азия-Китай» Ашхабад заявил о готовности принимать участие в разработке совместных транспортных проектов.

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в своей речи на саммите Организации тюркских государств в Астане предложил странам-членам организации использовать логистический потенциал Туркменистана.

М.Столоногов также отметил, что основной составляющей нынешних преобразований, поэтапно осуществляемых в транспортно-логистическом секторе Туркменистана, является модернизация инфраструктуры и техническое переоснащение автомобильной, железнодорожной, морской и авиационной сфер, которым отводится главная роль в пассажирских и грузовых перевозках – как на внутренних, так и на международных маршрутах. Из последних примеров – поступление в распоряжение агентства «Туркменские авиалинии» пассажирских лайнеров Boeing 777-300 ER и грузовых самолетов Airbus, которые уже выполняют международные перевозки.

Ключевым вектором внешней политики Президента Туркменистана выступает утверждение региона Центральной Азии и Каспийского бассейна как прочного звена стратегической стабильности на Евразийском пространстве, а Туркменистана как надежного партнера для всех заинтересованных стран и, конечно же, – полноценного транспортно-транзитного узла континентального значения, подчеркнул эксперт.