Туркменистан развивает международное сотрудничество в сфере экологии

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов отчитался на заседании Кабинета Министров о работе по развитию взаимодействия Туркменистана с зарубежными партнерами в области экологии, проводимой в целях практической реализации важных международных инициатив главы государства, передает TDH.

Исходя из приоритетных позиций страны на 78-й сессии Генассамблеи ООН, подготовлен ряд соответствующих предложений. В частности, для реализации выдвинутой Президентом Сердаром Бердымухамедовым «Каспийской экологической инициативы» предлагается провести во второй половине апреля «круглый стол» с участием представителей ООН, международных организаций, Института Каспийского моря, вузов и ведомств Туркменистана.

Озвучено также предложение о присоединении страны к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES) для более эффективной охраны редких видов животных и растений, многие из которых обитают в Туркменистане.

Рассматривается вопрос о вступлении в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов для налаживания сотрудничества и обмена опытом.

Для охраны мигрирующих видов животных на плато Устюрт предлагается подписать меморандум о сотрудничестве между профильными министерствами Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.

Разработана также Дорожная карта инициатив туркменской молодежи в области климата на 2024 год в рамках подготовки к Молодежной конференции перед 29-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Резюмируя отчет, Президент Туркменистана отметил большое значение, придаваемое в стране природоохранной деятельности и обеспечению экологического благополучия. Глава государства поручил продолжить планомерное взаимодействие с международными и региональными структурами в этом направлении.