Туркменистан проведет научную конференцию «Кладезь разума Махтумкули Фраги»

Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана организует 18 мая Международную научную конференцию «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Об этом на заседании Кабинета Министров доложил вице-премьер Нурмухаммет Аманнепесов, передает TDH.

Форум пройдет в рамках мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя в целях привлечения внимания международного сообщества к инициативам, нацеленным на изучение творчества Махтумкули.

Как ожидается, помимо отечественных ученых в конференции примут участие представители ЮНЕСКО, Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), а также зарубежные исследователи из 34 стран.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане и за рубежом успешно проводятся мероприятия, посвященные литературному наследию Махтумкули Фраги, активно развивается международное сотрудничество в этой сфере в связи с 300-летием со дня рождения великого мыслителя.

Глава государства поручил вице-премьеру обеспечить высокий организационный уровень проведения Международной научной конференции «Кладезь разума Махтумкули Фраги».