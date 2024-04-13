Туркменистан примет 38-е заседание Конференции руководителей ОСЖД

Туркменистан выступит в качестве принимающей стороны 38-го заседания Конференции руководителей и ответственных представителей организаций железнодорожного транспорта стран-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), которое пройдет с 15 по 19 апреля текущего года в Ашхабаде, сообщает TDH.

Как сообщил в ходе заседания Правительства генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев, на повестке дня 38-го заседания ОСЖД будут рассмотрены итоги деятельности специализированных Комиссий и постоянных рабочих групп Организации за 2023 год, обсуждение Рабочей программы на ближайшие годы, а также вопрос о целесообразности разработки проекта Стратегии развития ОСЖД. Кроме того, планируется обсуждение вопросов профессиональной подготовки и обучения работников железнодорожной системы.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, резюмируя отчет, отметил, что в стране реализуются программные меры по развитию международных транспортных коридоров регионального значения и развивается взаимовыгодное международное сотрудничество. В связи с этим глава государства поручил руководителю Агентства транспорта и коммуникаций подготовиться к проведению 38-го заседания Конференции на высоком уровне.