Туркменистан примет участие в Международной выставке TIBCO-2024 в Румынии

Туркменистан готовится принять участие в Международной выставке товаров широкого потребления TIBCO-2024, которая пройдет в Бухаресте 16–19 мая, доложил в ходе заседания Кабинета Министров вице-премьер Батыр Атдаев, передает TDH.

На масштабном смотре планируется представить продукцию и услуги различных отраслей туркменской экономики, а также изделия частных производителей. Это позволит открыть новые экспортные рынки и расширить торгово-экономические связи страны.

Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул большое значение регулярного проведения выставок и конференций как в Туркменистане, так и за рубежом для развития международного сотрудничества.

В этой связи глава государства поручил вице-премьеру обеспечить организацию на высоком уровне национальной экспозиции Туркменистана на Международной выставке TIBCO-2024.