Ожидается визит Европейской торговой делегации в Туркменистан

Организация торговой миссии в Туркменистан обсуждалась в ходе встречи чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Бельгии Сапара Пальванова с руководителем региональной миссии Агентства инвестиций и торговли Фландрии Питером Верпланкеном.

Об этом сообщает издание sng.fm со ссылкой на пресс-службу туркменской дипмиссии в Бельгии.

Сторонами было отмечено, что данный визит предоставит уникальную возможность для европейских компаний расширить своё присутствие на богатом и перспективном рынке Туркменистана.

Также были рассмотрены шаги по углублению двусторонних торгово-экономических отношений.

Агентство инвестиций и торговли Фландрии (FIT) помогает компаниям, базирующимся во Фландрии, осуществлять экспортные операции и привлекает в регион иностранные компании и инвестиции.

Туркменистан является активным участником региональных и глобальных процессов, нацеленных на поддержание стабильного и сбалансированного развития на всех уровнях мирохозяйственной архитектуры, отмечает источник.