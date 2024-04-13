Концерт «Восток — дело тонкое» состоится в туркменской консерватории

23 апреля на сцене Большого зала Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой состоится концерт оркестра кафедры Эстрадного искусства «Восток — дело тонкое…» .

Программа концерта включает в себя хиты туркменской эстрады и популярные песни и танцы Востока.

Будут исполнены всеми любимые произведения таких мастеров туркменской эстрады, как Акмухаммет Сапаров, Атабай Чарыгулыев, Шамаммет Бяшимов. Также прозвучат известнейшие песни из репертуаров ВИА «Ялла», И.Татлысеса, Таркана, Н.Абдуллаевой, Р.Бейбутова, Р.Капура и многих других.

Художественный руководитель и дирижёр оркестра — заведующая кафедрой Эстрадного искусства, лауреат Государственной премии Türkmeniň Altyn asyry Майса Мамметджумаева. Солисты: студент III курса Сахы Аллаяров, учащиеся IV курса — Атамырат Баратов, Амантаган Байджанов, Танрыберди Маммедов, Селим Гельдымурадов, Тазегуль Байрамова и молодой преподаватель Лейли Маммедова.