В Туркменистане будут продолжены археологические раскопки

В ходе заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заслушал отчет вице-премьера М.Маммедовой, которая доложила о ходе реализации «Государственной программы на 2022–2028 годы по бережному сохранению, охране, изучению объектов национального историко-культурного наследия и привлечению туристов», передает TDH.

Под научным руководством Национального управления по охране, изучению и реставрации исторических и культурных памятников успешно проводятся археологические, научно-исследовательские и реставрационные работы на объектах во всех велаятах страны.

Так, раскопки на памятнике Парыздепе в Геоктепинском этрапе выявили уникальный кяриз — древнюю систему водоснабжения, подтверждающую использование этого метода гидротехнического строительства в Ахалском велаяте с давних времен. Данная тема подробно освещена в книге Президента Сердара Бердымухамедова «Анау — культура из глубин тысячелетий».

Для публикации собранных в последние годы научных данных, передачи их в наследие будущим поколениям и ознакомления отечественных и зарубежных специалистов выпущены специализированные труды «Древности Туркменистана», «Архитектурное наследие Куняургенча», «Историко-культурные памятники Древнего Мерва», «Парфянские крепости Нисы», «Следы веков». Планируется также издать «Государственный реестр историко-культурных памятников Туркменистана».

В рамках соглашений с известными научными центрами будут продолжены совместные археологические экспедиции. В частности, на памятнике Гонур депе туркмено-российская, на памятнике Тоголок 1 и в крепости Старая Ниса – туркмено-итальянские, в крепости Данданакан – туркмено-американская.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что одной из важных задач государственного значения выступает широкое изучение, охрана, возрождение и популяризация богатого культурного наследия страны. В данном контексте было дано указание на систематической основе проводить археологические научно-исследовательские и реставрационные работы на историко-культурных памятниках, расположенных в регионах.