В Нукусе прошла встреча по демаркации туркмено-узбекской границы

Фото: МИЦ

В Нукусе с 1 по 7 апреля проходила очередная встреча рабочих групп Совместной туркмено-узбекской комиссии по демаркации государственной границы.

Об этом сообщило издание vestiabad.ru со ссылкой на МИЦ.

Участники встречи рассмотрели вопрос подготовки к совместному заседанию Межправительственной комиссии по демаркации государственной границы между Туркменистаном и Узбекистаном. По итогам был подписан соответствующий Протокол.

Предыдущее совещание совместной туркмено-узбекской демаркационной комиссии проходило в феврале в городе Туркменабат. Предстоящая встреча также пройдет на территории Туркменистана.

Переговоры по юридическому оформлению туркмено-узбекской границы протяженностью 1650 км начались после государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан в марте 2017 года, отмечает источник.