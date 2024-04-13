В Нукусе прошла встреча по демаркации туркмено-узбекской границы
В Нукусе с 1 по 7 апреля проходила очередная встреча рабочих групп Совместной туркмено-узбекской комиссии по демаркации государственной границы.
Об этом сообщило издание vestiabad.ru со ссылкой на МИЦ.
Участники встречи рассмотрели вопрос подготовки к совместному заседанию Межправительственной комиссии по демаркации государственной границы между Туркменистаном и Узбекистаном. По итогам был подписан соответствующий Протокол.
Предыдущее совещание совместной туркмено-узбекской демаркационной комиссии проходило в феврале в городе Туркменабат. Предстоящая встреча также пройдет на территории Туркменистана.
Переговоры по юридическому оформлению туркмено-узбекской границы протяженностью 1650 км начались после государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан в марте 2017 года, отмечает источник.