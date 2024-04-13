В здании ООН в Ашхабаде проведен семинар по водной дипломатии

В здании ООН в Ашхабаде 9 апреля был проведен региональный семинар по водной дипломатии.

Семинар был организован Программой развития ООН в Туркменистане совместно с Международным фондом спасения Арала (МФСА) в Центральной Азии и Научно-информационным центром Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР).

Мероприятие собрало представителей министерств и ведомств Туркменистана, включая Министерство иностранных дел, Министерство сельского хозяйства, Государственный комитет водного хозяйства, Академию наук, Хякимлики Дашогузского и Лебапского велаятов, Туркменский сельскохозяйственный университет им. С. Ниязова, Дашогузский филиал Исполкома МФСА, Среднедарьинское управление БВО «Амударья», Институт «Туркменсувылымтаслама», а также неправительственные, региональные и международные организации, вовлеченные в процесс сотрудничества стран Центральной Азии по водным и экологическим вопросам.

В ходе семинара участники были вовлечены в обсуждение таких тем, как: укрепление регионального сотрудничества в бассейне реки Амударья, влияние изменения климата на водные ресурсы региона, вопросы, связанные с трансграничными водотоками, и значение водной дипломатии в регионе Каспийского моря.

И.О. Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане г-н Томица Паович отметил:

«Водная дипломатия в регионе является критически важным вопросом из-за сильной зависимости региона от трансграничных водных ресурсов. Этот процесс включает в себя понимание сложности водных проблем в регионе, определение скоординированных подходов и развитие регионального сотрудничества в водной дипломатии для устойчивого управления водными ресурсами в Центральной Азии».

Семинар был проведен в рамках Проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и осуществляемого ПРООН и Министерством охраны окружающей среды Туркменистана. Проект направлен на содействие нейтрализации деградации земель путем первоначальных инвестиций в совместное комплексное планирование землепользования для восстановления и улучшения использования земельных и водных ресурсов с учетом основных мест обитания биоразнообразия для обеспечения важнейших экосистемных услуг.