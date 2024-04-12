Школьники Туркменистана примут участие в Международной Менделеевской олимпиаде в Шэньчжэне

Фото: turkmenistaninfo.gov.tm

Команда школьников из Туркменистана отправится в китайский город Шэньчжэнь для участия в Международной Менделеевской олимпиаде по химии (ММО-58), которая пройдет с 21 по 26 апреля. По данным организаторов, в этом году в престижных интеллектуальных состязаниях по химии примут участие рекордное количество стран — 29, передает МИЦ.

Наряду с Туркменистаном на олимпиаду съедутся команды из стран Европы и Азии, включая Австрию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Болгарию, Венгрию, Иран и другие государства.

Впервые Менделеевская олимпиада проводится за пределами стран СНГ. Стоит отметить, что в 2009 году столица Туркменистана Ашхабад уже принимала 43-ю Менделеевскую олимпиаду, собрав победителей национальных химических турниров и преподавателей из более 15 стран.

Помимо традиционных медалей и грамот, победителей ММО-58 ждут специальные призы. Задания олимпиады, как всегда, будут сложнее заданий Всемирной олимпиады по химии и потребуют от участников, включая команду Туркменистана, не только глубоких теоретических познаний в различных областях химии, но и творческого подхода.