Туркменский вуз провел олимпиаду по французскому языку среди школьников
Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади провел олимпиаду по французскому языку для учащихся IX–XI классов средних школ Туркменистана. Конкурс прошел в два этапа и выявил лучших юных знатоков французского в стране, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Первый этап олимпиады проходил в онлайн-формате, где школьники писали эссе на тему девиза 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Жюри отобрало 15 лучших сочинений, чьи авторы вышли во второй тур, организованный непосредственно в Институте мировых языков.
Во втором туре оценивались разговорные навыки, письмо и чтение участников на французском языке. По итогам состязания были определены победители и призеры. Гран-при завоевала Лейла Джумагелдиева из специализированной школы №43 г.Ашхабада.
Первое место заняла Рамина Гасанова из школы №27 туркменской столицы. Вторые и третьи призовые места достались соответственно Гуванчу Ниязову из ашхабадской школы №4 и Лейли Оразкулыевой из школы №10 Дашогузского велаята.
Победители получили дипломы ТНИМЯ, а их наставники — сертификаты. Олимпиада выявила сильнейших школьников страны, владеющих французским языком.