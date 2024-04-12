Туркменистан переизбрали в Комиссию ООН по социальному развитию

В ходе состоявшихся в рамках Организационной сессии ЭКОСОС выборов во вспомогательные органы Совета Туркменистан единогласно был переизбран в члены Комиссии ООН по социальному развитию на период 2025-2029 годы, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Таким образом, страна продолжит работу в этом органе, членом которого она являлась с 2020 года после предыдущего избрания. Комиссия занимается вопросами формирования согласованной политики в сфере социального развития на глобальном уровне.

Переизбрание Туркменистана свидетельствует о признании вклада страны в деятельность Комиссии и доверии со стороны других государств-членов ООН.