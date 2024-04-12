Туркменистан и Таджикистан объединяют усилия в области сейсмологии

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На минувшей неделе был подписан Меморандум о взаимопонимании между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Республики Таджикистан.

В программе сотрудничества в рамках Меморандума — десятки научных направлений, представляющих взаимный профессиональный интерес обеих сторон, сообщается на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» директор Института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана Гульджемал Сарыева.

Таджикистан является примером успешного развития в области исследований землетрясений. Учитывая богатейший опыт сотрудничества сейсмологов Таджикистана со странами Центральной Азии, интересен их опыт по оценке и снижению сейсмического риска для больших городов и по организации регионального сейсмического мониторинга. Не менее актуальными остаются вопросы прогнозирования последствий сильных землетрясений и организации эффективных мероприятий по снижению социального и экономического ущерба с применением различных инновационных технологий, оказания содействия в оперативном развёртывании систем сейсмического мониторинга в эпицентральных зонах сильных землетрясений.

«В Туркменистане в настоящее время также успешно выполняются работы в области сейсмологических исследований. И наши учёные всегда рады содействовать продуктивному партнёрству со своими коллегами. В этом направлении особые задачи сопряжены с подписанием Меморандума с Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана», — говорит Г.Сарыева.

На ближайшее время между сторонами запланировано проведение регулярных консультаций на двусторонней основе по важным аспектам профессионального взаимодействия. Сотрудничество, в частности, будет включать: обмен визитами учёных и специалистов, научно­-технической информацией; формирование и реализацию совместных разработок, проектов и программ развития; экспертную и консультационную поддержку при внедрении новых методов исследований, а также техническое содействие, в том числе с использованием уникальных средств и оборудования.

Также запланированы совместные научные публикации, подготовка и аттестация научных кадров, стажировки, участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, представляющих взаимный интерес.

Будет также осуществляться научно-техническое сотрудничество в областях изучения природы и механизмов развития естественных и техногенных сейсмических явлений и активных геодинамических процессов; проведения комплексных геолого­геофизических, геодезических, электромагнитных, геохимических и других исследований эндогенных и экзогенных процессов; поиска предвестников землетрясений; проведения совместных исследований последствий сильных землетрясений.

Меморандум, подписанный двумя профильными научными учреждениями Туркменистана и Таджикистана, безусловно, дал старт для дальнейшего укрепления и расширения международного сотрудничества между специалистами обеих стран, отмечает директор Института сейсмологии и физики атмосферы.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках визита Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Таджикистан.