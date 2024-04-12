Предприятие на западе Туркменистана наращивает выпуск средств на основе целебных грязей

Современное предприятие в поселке Джебел Балканского велаята, подведомственное Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, наращивает выпуск полезной экологически чистой продукции, пишет издание «Туркменистан: Золотой век». Его производственные мощности позволяют ежегодно выпускать 400 тысяч упаковок лечебных и косметических средств на основе целебных грязей и морской соли.

Предприятие оснащено двумя производственными цехами и лабораторией, объединенными компьютерной сетью. Высокотехнологичное оборудование в цехе лечебных грязей способно фасовать до 600 упаковок готовой продукции в час.

Одной из ведущих статей производства является знаменитая во всем мире лечебная грязь озера Моллакара. Предприятие обеспечивает выпуск 200 тысяч упаковок этой ценной целебной грязи ежегодно.

Не менее востребованы вулканические грязи этрапа Эсенгулы, обладающие широким спектром лечебных свойств при заболеваниях сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, бесплодии и кожных недугах. Производство этих вулканических грязей достигает 100 тысяч упаковок в год.

Аналогичный объем составляет выпуск таблетированной высококачественной морской соли после многоступенчатой очистки от примесей.

Благодаря колоссальным производственным возможностям этот современный комплекс вносит весомый вклад в обеспечение населения экологически чистой лечебно-косметической продукцией из натуральных туркменских ресурсов.