Обсуждено участие Туркменистана в мероприятиях Секретариата ЦА – Китай

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Прошла встреча посла Туркменистана в Китае Парахата Дурдыева с исполнительным директором Секретариата Центральная Азия — Китай У Инцином.

Как сообщает МИЦ, стороны обсудили предстоящие мероприятия Секретариата до конца года. В частности, было рассмотрено участие в третьем раунде консультаций в апреле в городе Сиань и встрече министров иностранных дел стран-участниц формата ЦА-Китай во второй половине года.

Туркменский дипломат рассказал об основных направлениях стратегического партнерства Туркменистана с Китаем на двусторонней основе, а также на многосторонней — в рамках формата Центральная Азия — Китай, отмечает источник.